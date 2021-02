Af en toe bereikt ook uiterst droevig nieuws onze oren. Jeanette Maus, een Amerikaanse actrice die we later dit jaar nog aan het werk zullen zien in Resident Evil 8: Village, is vorige week overleden aan darmkanker. Ze was slechts 39 jaar oud.

In Resident Evil 8 speelt Maus meerdere personages, waaronder de heksen die wereldwijd nu al tot de verbeelding wisten te spreken. Capcom postte de onderstaande steunbetuiging op Twitter. Ook wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe.

We here at Capcom R&D 1 are deeply saddened to hear about the passing of Jeanette Maus, the talented actress who helped bring several different characters, including our witches to the world in Resident Evil Village. Our hearts go out to her family and loved ones. pic.twitter.com/zG1K6BrkY0

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) January 28, 2021