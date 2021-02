BioMutant – een kleurrijke actie-RPG met een open wereld – werd reeds in 2017 aangekondigd. Toch ligt de titel nog steeds niet in de winkelrekken. Nu we eindelijk een definitieve releasedatum hebben – 25 mei – is het tijd om terug te blikken op dit behoorlijk lange productieproces. Hoe komt het namelijk dat BioMutant zolang in ontwikkeling was?

In een interview met IGN heeft Stefan Ljungqvist van ontwikkelaar Experiment 101 op deze vraag een antwoord gegeven. Ten eerste wordt BioMutant ontwikkeld door slechts 20 personen. Ten tweede probeert dit kleinschalige team een zo bugvrij mogelijke ervaring af te leveren – geen voor de hand liggende taak, gezien de beloofde open wereld.

Zo wordt dat lange ontwikkelproces toch makkelijker verteerbaar. Veel ontwikkelaars halen er vandaag de dag hun neus niet voor op om hun geesteskind vol glitches en bugs in de rekken te gooien. Experiment 101 wil hier niet van weten. De studio heeft echter meer gedaan dan bugs opknappen. Ook het verhaal van BioMutant werd in deze lange periode duchtig uitgebreid.