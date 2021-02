Eind 2019 gaf Sony reeds aan dat MLB: The Show multiplatform gaat en dat dit op zijn vroegst in 2021 gebeurt. Nu blijkt daar geen woord van gelogen, want het is officieel. Sony’s San Diego Studio brengt voor het eerst in de geschiedenis een PlayStation Studios game naar het Xbox Platform. Op dit moment is MLB: The Show 21 voor de PlayStation 5, PlayStation 4 en de Xbox One aangekondigd.

Er is nog niets gezegd over een versie voor de Xbox Series X/S of de pc. Het wordt natuurlijk erg interessant om te zien hoe San Diego Studio de hardware van de Xbox gaat benutten. Daarnaast is het natuurlijk ook de vraag hoe de verhouding ligt tussen de PlayStation 5 versie en een eventuele Xbox Series X/S versie. Tot slot wordt een eventuele gratis upgrade van de game niet genoemd, dus mogelijk komt die optie er helemaal niet.