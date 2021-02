Het eerste deel van de Final Fantasy VII Remake bleek vorig jaar een enorm succes te zijn en momenteel is deel 2 al in de maak bij Square Enix. Het opsplitsen van deze remake in verschillende delen werd echter al vaak bekritiseerd door de fans, aangezien zulke praktijken ervoor zorgen dat de game wat wordt uitgemolken. Producer Yoshinori Kitase en Co-Director Naoki Hamaguchi willen ons echter verzekeren dat dit niet het geval is en willen dat bewijzen met het toekomstige deel 2.

Het duo was te gast op de CEDEC conferentie en hierbij werd gesproken over de ontwikkeling van de game en waar het verhaal nu naartoe gaat. Nieuwe fans kunnen uiteraard het verhaal van Cloud en co. via deze remake voor de eerste keer ervaren, maar fans van het eerste uur worden zeker en vast niet vergeten. Deze remake probeert dan ook te verrassen, ook al ken je eigenlijk de gebeurtenissen al.

De onderstaande vertaling werd gegeven door Twitter gebruiker aitaikimochi .

“Those who played the original game probably know what happens in the story and are curious as to what will happen now. However, because they know the story, that gives us the opportunity to deliver them something they expect and that makes them think, ‘Oh, so this is what actually happened’ yet also show them something that not only surprises, but also goes beyond their expectations. Because we have the original game already, if we can express these elements well, it can turn into something users can definitely look forward to! We did this in Part 1 too. Those who’ve played Part 1 already have an idea of what kind of game we’re making. We want to create a game that lives up to their expectations but also throws them off … in a good way, though.“