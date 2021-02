Zen Studios heeft aangekondigd dat ze momenteel werken aan een nieuwe Pinball game. Meer nog: deze nieuwe game zal een ‘next-gen’ Pinball ervaring worden en het is hun “meest ambitieuze Pinball project tot op heden”. Maak kennis met Pinball FX, dat in de loop van 2021 zal verschijnen.

Pinball FX heeft ons heel wat te bieden: denk zo maar aan een nieuwe carrière modus, challenges, een clan systeem en ga zo maar door. Als kers op de taart krijgen we er ook nog eens een zogenaamde “Pinball Royale” bij. Jawel, dit is exact wat je denkt dat het is: een battle royale, maar dan met flipperkasten.

Deze nieuwe game in de franchise zal tegelijk dienen als een soort reboot. De vorige game heette namelijk “Pinball FX 3”, dus deze nieuwe naam lijkt misschien wat vreemd gekozen. Zen Studios houdt ons op de hoogte van alle nieuwtjes aan de hand van een reeks video’s die ze “The Pinball Show” hebben genoemd. De eerste aflevering kan je hier bekijken.