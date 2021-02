Ontwikkelaar Stormind Games heeft de verhaalgedreven actie-RPG Batora: Lost Haven voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch en de pc aangekondigd. In de game speel je als de zestienjarige Avril, die alles is kwijtgeraakt toen een mysterieuze gebeurtenis de aarde verwoeste. Na dat tragische moment blijkt Avril ineens over speciale krachten te beschikken, die je gedurende game kunt gebruiken om te redden wat je kunt.

Batora: Lost Haven beschikt over een aantal unieke features. Zo zijn er twee gezondheidsbalken. Één voor je lichaam en één voor je geest. Je moet beide in balans zien te houden, want zodra er één leeg is, ben je dood. Daarnaast is het verhaal niet lineair en heb je zelf veel invloed op de mogelijke afloop. Tot slot combineert de gameplay zowel elementen uit hack-and-slash games als twin-stick shooters.

Mocht de naam Stormind Games een belletje doen rinkelen, dan komt dat omdat de studio eerder ook verantwoordelijk was voor Remothered: Broken Procelain. Wellicht is het daarom verstandig je verwachtingen alvast wat te temperen, aangezien die game de zesde plek wist te bemachtigen in het overzicht van de slechtste games van 2020 volgens Metacritic.