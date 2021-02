Polyphony Digital heeft Gran Turismo 7 inmiddels al geruime tijd in ontwikkeling en de bedoeling is dat de game ergens dit jaar zal verschijnen. In vergelijking met Gran Turismo Sport kiest de ontwikkelaar voor dit nieuwe deel weer een meer klassieke route, waardoor de game enigszins nostalgisch aan zal voelen.

Dat zegt de baas van de studio, Kazunori Yamauchi, in gesprek met Octane. Om een betere indicatie te geven stelt Yamauchi vervolgens dat Gran Turismo 7 terugkeert naar een ervaring van volledige schaal die Gran Turismo 1 en 4 te bieden hadden om zo de beste Gran Turismo beleving te bieden.

Hoewel hij niet in details treedt, klinkt het alsof we weer een nieuw deel mogen verwachten met een zeer uitgebreide singleplayer. Iets wat in Gran Turismo Sport wat meer naar de achtergrond geschoven werd ten faveure van esports en online racen.

“We see Gran Turismo as an avant-garde title, and have consciously incorporated new challenges with each change of generation. That’s why each series has its own fans, but sometimes the changes come to users as a surprise. For example, with Gran Turismo Sport, which is available now, we took on a full-scale eSports challenge as our first online-dedicated title, but some people may have considered this bizarre. We acquired 9.5 million users as a result, but it didn’t sell like crazy from the beginning—more like appreciation gradually grew and support increased over the course of three years.”

“With Gran Turismo Sport, I think we were able to achieve our fairly ambitious design. That’s why with Gran Turismo 7, we’re carrying over elements that we brought out in Gran Turismo Sport like Championships, while also returning to a traditional full-scale experience like Gran Turismo 1 and 4 to offer the best Gran Turismo available. So fans of the old Gran Turismo may feel somewhat nostalgic.”