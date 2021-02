Het zat er al een tijdje aan te komen, maar Battleborn is nu officieel offline gegaan. 2K Games en Gearbox Software kondigden vorig jaar aan dat ze eind januari de servers offline zouden halen en dat is nu een feit.

Doordat het een game is die een online verbinding vereist, is de gehele game door het offline gaan van de servers onspeelbaar geworden. Alle multiplayer features zijn dus niet langer te gebruiken, net zoals de singleplayer campagne en andere elementen.

Battleborn is dus vanaf nu, met andere woorden, compleet waardeloos als je een exemplaar in bezit hebt. Jammer, maar het is niet anders.

Will I still be able to play Battleborn in any fashion (e.g. the single-player campaign, peer-to-peer games) after the servers go offline?

No, once the servers are offline on January 31, 2021, Battleborn won’t be playable in any way.