Later deze week verschijnt NioH 2 opnieuw, maar dan als remaster voor de PlayStation 5. Dit samen met de originele game in de NioH Collection, wat het voor liefhebbers van de franchise natuurlijk de moeite waard maakt. Om de huidige game, de PS4-versie, daarop voor te bereiden, heeft Team Ninja update 1.24 voor de game uitgebracht.

Deze update is nu te downloaden en brengt de functionaliteit voor een cross-gen multiplayer naar de game. Ook is het mogelijk om cross-save te gebruiken na het downloaden en installeren van deze update. Via Twitter heeft de ontwikkelaar alle details bekendgemaakt en dat check je hieronder.

Als je NioH 2 op de PlayStation 4 bezit, dan kan je gratis upgraden naar de PlayStation 5-versie van de game.

English patch notes for Patch Ver. 1.24 are available below. Make sure to download the latest version of Nioh 2 when it becomes available in your region. We hope you continue to enjoy the game! #Nioh2 #PlayStation4 pic.twitter.com/IUjh3AOVPk

— Team NINJA (@TeamNINJAStudio) February 1, 2021