Het is op de PlayStation 5 nog vrij dun bezaaid qua puzzelgames. Het is dan ook goed om te horen dat er een nieuwe titel onderweg is in dit genre, genaamd: The Plane Effect.

In de puzzelgame van Studio Kiku en Innovina Interactive speel je als kantoormedewerker die zijn laatste werkdag achter de rug heeft. Het is dus tijd om naar huis te gaan naar vrouw en kinderen, maar heb je wel een eigen huis en is daar wel een familie die op je zit te wachten? Je raakt de grip op realiteit kwijt en dat is het begin van een vreemd avontuur.

The Plane Effect zal dit jaar verschijnen en zal uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. Om je een idee te geven hoe de game eruitziet is er een aankondigingstrailer verschenen, die je hieronder kan checken.