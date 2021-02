Sony laat de toekomst van PlayStation VR (in combinatie met de PlayStation 5) in het ongewisse, hoewel er al langer geruchten gaan over de komst van een PS VR2. Het ziet er in ieder geval naar uit dat we de headset voorlopig nog niet in de kast hoeven te leggen, want het Japanse bedrijf heeft onlangs weer een nieuw patent geregistreerd.

Het patent in kwestie gaat in dit geval niet zozeer om de persoon die de bril op heeft, maar juist het “publiek” wat toekijkt. Via “spectator devices” – denk aan een mobiele telefoon – hebben kijkers de mogelijkheid om het verloop van het spel te veranderen. Het voorbeeld wat gegeven wordt is dat de persoon in virtual reality een wapen krijgt wat door het publiek is gekozen.

Het is nog even afwachten of dit patent daadwerkelijk terug gaat komen in games, maar dit zou best eens een leuke toevoeging kunnen zijn om zo je vrienden op de bank te betrekken in het spel en de speler te kunnen plagen met grappige keuzes.