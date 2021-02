Microsoft kondigde vorig jaar als donderslag bij heldere hemel aan dat ze ZeniMax Media hadden overgenomen, het moederbedrijf van Bethesda en diens ontwikkelaars. Sindsdien is het op Deathloop en GhostWire: Tokyo na onzeker wat er met toekomstige games van de uitgever gaat gebeuren in combinatie met het PlayStation platform.

Dat zal de toekomst uitwijzen, de deal tussen de bedrijven is rond, maar moet nog wel gecheckt worden. Microsoft heeft in voorbereiding op de afronding een verzoek bij de Europese Commissie ingediend om officieel goedkeuring te krijgen op de overname. Dat lijkt de laatste stap te zijn tussen nu en 5 maart, waarna ZeniMax Media officieel ingelijfd wordt.

De reden voor dit verzoek is om de EU te laten beslissen of de overname niet in strijd is met de antitrustwetgeving of mededingingsbezwaren tijdens een voorlopige beoordelingsfase. Als daar ongeregeldheden geconstateerd worden, dan kan de EU een onderzoek instellen waar Microsoft en ZeniMax Media hun volledige medewerking aan zullen verlenen.

Als er niets naar boven komt wat in strijd met de wetgeving zou kunnen zijn, dan is het definitief groen licht en kan de overname gefinaliseerd worden. Vanaf dan valt ZeniMax Media officieel onder Microsoft.