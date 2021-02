Monolith Productions wist tijdens de afgelopen generatie hoge ogen te gooien met de games Middle-earth: Shadow of Mordor en diens opvolger Shadow of War. Met name het Nemesis-systeem, die van de Orcs een integraal onderdeel wist te maken van de game en jouw verhaal, werd gelauwerd door de spelers en critici.

Het is dan ook jammer dat dit systeem niet in andere games is gebruikt, en daar is een goede reden voor. Het kanaal Game Maker’s Toolkit – die in de onderstaande video ook uitlegt hoe het Nemesis-systeem precies werkt – heeft ontdekt dat uitgever Warner Bros. het systeem gepatenteerd heeft. Dit betekent dat een dergelijk systeem geen onderdeel mag uitmaken van een game tenzij Warner Bros. daar goedkeuring voor heeft gegeven.

Assassin’s Creed: Odyssey is een game die eenzelfde soort idee heeft gemaakt, maar het komt qua diepgang niet in de buurt van wat Monolith Productions heeft gerealiseerd. Het is op dit moment onduidelijk of we het Nemesis-systeem in de toekomst in een andere game mogen verwachten.