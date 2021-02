Met MLB The Show 21 heeft Sony een soort van primeur te pakken, want het is de eerste titel uit een PlayStation studio die ook zijn weg naar de Xbox weet te vinden. Buiten dat zal deze titel op zowel de huidige als de vorige generatie verschijnen. Dit lieten we eerder al weten, maar er was nog wat onduidelijkheid over eventuele upgrade paden.

Die duidelijkheid heeft Sony nu gegeven en het blijkt dat je de PS4-versie niet kosteloos kunt upgraden naar de PS5-versie. Als je de game op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 wilt spelen, dan zul je de Collector’s Edition moeten aanschaffen. Die editie geeft namelijk als enige toegang tot beide versies van de game.

Ook kun je beide versies los kopen, maar dat is financieel niet de beste keuze. Mogelijk dat er nog een cross-gen bundel uitkomt, waardoor je via een meerprijs de PS5-versie kunt aanschaffen. Dit in een vergelijkbare opzet zoals Activision deed met Call of Duty: Black Ops Cold War die je tegen een kleine betaling op beide platformen kan spelen.