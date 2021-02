Control: Ultimate Edition is één van de PlayStation Plus games van de maand februari, wat betekent dat je aan de slag kunt met de game op de PlayStation 4 en de PlayStation 5, mocht je het geluk hebben er één bemachtigd te hebben.

Dit betekent natuurlijk ook dat de bollebozen bij Digital Foundry de game op technisch gebied vanuit elke hoek hebben bekeken en de conclusie is duidelijk: Control: Ultimate Edition is op de PlayStation 5 op elk gebied een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de PlayStation 4 versie.

Met name de laadtijden zijn flink ingekort: van ruim een halve minuut op de PS4 naar slechts 5 seconden op de PS5. Ook de implementatie van ray tracing weet hoge ogen te gooien, met reflecties in de ruiten en zelfs in kleinere objecten zoals een glazen koffiepot.

De Graphics-modus houdt de game op een stabiele 30 frames per seconde, waar de game op de PlayStation 4 nog wel eens wilde dippen. In de Performance-modus tikt de game een strakke 60 frames per seconde aan, tenzij er zware explosies of veelvuldige particle-effecten het beeld vullen.