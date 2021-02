Nu we februari zijn binnengestapt mogen we natuurlijk een nieuwe PlayStation Plus line-up verwachten en die is niet mis, zoals vorige week al werd aangekondigd. Met Control: Ultimate Edition zit je zowel op de PS4 als PS5 goed, Concrete Genie is een mooie PS4-game en als laatste zit Destruction AllStars voor de PS5 natuurlijk in de line-up.

Zoals elke andere maand gaat de nieuwe line-up live op de eerste dinsdag en dat is dus vandaag. Met dit bericht stellen we je graag op de hoogte van het feit dat de games nu te downloaden zijn vanuit de PlayStation Store. De Control: Ultimate Edition kan je hier vinden, Concrete Genie hier en Destruction AllStars hier.

Om een indruk van de titels te krijgen kan je de video hieronder checken.