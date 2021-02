Vandaag is er een nieuwe exclusive toegevoegd aan de groeiende bibliotheek van PlayStation 5 games: Destruction AllStars. Als je bang was dat deze game het bij de launch content zou houden, dan hebben Lucid Games en Sony xDev goed nieuws voor je. Zij hebben in een interview met Eurogamer laten weten dat de game voor minstens een jaar zal worden ondersteund met nieuwe content.

In de eerste paar maanden zal er nog geen extra content worden aangeboden, zodat gamers de game onder de knie kunnen krijgen. Zo kunnen de ontwikkelaars ook kijken wat gamers leuk vinden aan de game, zodat ze een idee hebben van wat voor extra content ze kunnen gaan aanbieden. Tevens zal er goed geluisterd worden naar de feedback van de community om eventuele andere veranderingen en verbeteringen door te voeren.

Heb je PlayStation Plus, dan kan je Destruction AllStars later vandaag ‘gratis’ downloaden. Je hoeft niet al teveel ruimte over te hebben op je SSD om de PS5-exclusive te downloaden, want de game is met 28,32GB niet zo groot.