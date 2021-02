Gespeeld: Balan Wonderworld – Een wereld vol fantasie – Toen Balan Wonderworld aangekondigd werd, taste iedereen een beetje in het duister. Wat voor game wordt dit precies? Het enige antwoord wat wij op dat moment wisten te geven was: “Een 3D platformer”, maar hoe of wat precies ging ook onze pet te boven. Inmiddels weten we in het kort wat we van het verhaal kunnen verwachten, maar pas wanneer je de game in jouw handen hebt gehad weet je wat je echt mag verwachten. Dat is nu voor iedereen mogelijk, gezien Balan Wonderworld sinds afgelopen week een demo heeft. Diezelfde demo heeft ons ook een impressie gegeven van wat de game is.

Op de trein naar Wonderworld

Omdat dit een demo betreft hebben we een selectie van een aantal levels tot onze beschikking gehad die eigenlijk weinig verklappen of onthullen van het verhaal. De openingsvideo vertelt ons precies wat we al wisten. Twee kinderen genaamd Leo en Emma worden door de maestro uitgenodigd om naar de Wonderworld te gaan. Binnen de Wonderworld zijn er verschillende levels die gepresenteerd worden als zijnde een hoofdstuk. Dit met elk meerdere mini-hoofdstukken, ofwel acts, die zich focussen op een persoon of wezen, wiens gedachten een soort duisterheid bevat waar ze overheen geholpen moeten worden.

Bij het opstarten van de game wordt al vrij gauw duidelijk dat er ex-SEGA personeel bij betrokken is. Vanuit een hub-wereld kan je de diverse hoofdstukken van Balan Wonderworld betreden. In deze hub-wereld heb je ook de mogelijkheid om jouw compagnons, een kudde aan schattige kuikentjes, te voeren met kristallen die je in de levels vindt. Al gauw zagen we hierin de gelijkenis met Sonic Adventure, waarin je in de hub-wereld ook de mogelijkheid hebt om de Chao’s te voeren en te verzorgen.

Schittert in zijn eenvoud

Voor de gameplay van Balan Wonderworld gebruik je de twee sticks en een knop. Je leest het goed, één knop. Alle knoppen doen namelijk hetzelfde en dat is jouw unieke eigenschap. In Wonderworld kan je diverse pakjes vinden met elk een eigen kracht. Je kan een soort van tasmanian devil worden en destructief rondjes draaien, een wollig schaap die wat langer door de lucht kan zweven door zijn vacht uit te zetten of bijvoorbeeld een draak die vuurballen kan spugen. Je kan drie van deze kostuums bij jou dragen en tussen deze wisselen. De draak kan bijvoorbeeld niet springen, daar heb je weer een ander kostuum voor nodig.

De kostuums zijn echter niet voor eeuwig. Incasseer je een klap, dan gaat jouw kostuum kapot. Je kan wel meerdere van dezelfde kostuums bijhouden of anders opslaan in jouw garderobe. Door de levels heen zal je hier en daar ook een paneel tegenkomen waarmee jij jouw garderobe kan betreden en zo kan wisselen tussen de kostuums die je hebt opgeslagen. Hoewel we in de demo slechts een klein aantal kostuums tot onze beschikking hadden, werd uit de opzet van de levels duidelijk dat je de nodige backtracking zal moeten doen wil je alles honderd procent uitspelen. Sommige collectables zitten namelijk weggestopt op plekken waar je alleen met een bepaald kostuum voorbij komt.

Het is echter niet enkel pracht en praal in Wonderworld, want je zal het ook moeten opnemen tegen duistere vijanden. Over het algemeen schakel je deze universeel uit door op ze te springen, à la Super Mario, maar met bijvoorbeeld het draken-kostuum kan je ze ook gewoon verbranden. Ook hebben we al een paar baasgevechten kunnen doen die variëren tussen makkelijk en wat uitdagend. Er lijkt vooralsnog een goede balans aanwezig te zijn, alleen hebben we nu natuurlijk pas een fractie van de game gezien.

Veelbelovend

Het audiovisuele aspect van Balan Wonderworld is enerzijds, zoals de kop al aangeeft, veelbelovend en anderzijds laat het een gemengd gevoel bij ons achter. Om met de deur in huis te vallen: De muziek is fantastisch. De korte tijd die we in Wonderworld hebben kunnen doorbrengen heeft onze oren in ieder geval veel plezier gedaan. Prachtig gecomponeerde melodieën die makkelijk een aantal uur in jouw hoofd blijven rondspoken. Visueel denken we dat de ontwikkelaars misschien niet de juiste levels hebben gekozen om potentiële spelers over de streep te trekken. Veelal waren dit erg simpele, “world one”-achtige levels die je vaker ziet wanneer je net aan een platformer begint.

Voorlopige conclusie

We zijn zeker geïnteresseerd in wat Balan Wonderworld ons met zijn release zal voorschotelen. De mogelijkheden met de kostuums lijken in ieder geval een hoge replay-value met zich mee te gaan brengen en in zijn simpelheid is de game geschikt voor jong én oud. Wel maken we ons zorgen over de level designs, want dit kan een 3D platformer zo maar breken. Afgezien daarvan is de muziek prachtig en we zijn ook wel benieuwd naar hoe de verhalen van Balan Wonderworld vertolkt zullen worden in de uiteindelijke game. Ben je een liefhebber van 3D platformers, check dan vooral even de demo die nu beschikbaar is voor iedereen en oordeel zelf.