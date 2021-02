Later dit jaar verschijnt Eternal Threads op de markt – een singleplayer ervaring die zich volledig focust op het repareren van corruptie in de tijdstroom. Door het oplossen van puzzels kun je de tijd manipuleren om zo het verloop van het verhaal te veranderen.

En dat klinkt als een concept wat we natuurlijk al vaker gezien hebben in games van bijvoorbeeld Quantic Dream, waarbij al je acties een gevolg hebben en definitief het verhaal aanpassen. In de video’s hieronder wordt uitgebreid getoond hoe je acties invloed kunnen hebben op allerhande gebeurtenissen.