Vorig jaar werd per abuis een 3D animatieserie met Sonic in de hoofdrol aangekondigd. Dat deze aankondiging eigenlijk niet de bedoeling was, werd duidelijk doordat de post op Twitter zo snel als die verscheen, ook weer werd verwijderd.

Maar nu, bijna twee maanden later, is het moment aangebroken dat deze aankondiging wèl formeel naar buiten gebracht mag worden. En die aankondiging werd wederom gedaan door het Twitter-account van de streaming gigant. Sonic Prime is (nu echt) officieel aangekondigd en zal te zien zijn op Netflix ergens in 2022.