Nieuwe maand, nieuwe skins. Als je altijd al door wil kunnen gaan als lid van de Arashikage Clan, dan kun je nu je kans grijpen. Voor slechts 1800 V-Bucks worden je voetstappen geruisloos en je pikhouwel ineens vlijmscherp.

We hebben het hier natuurlijk over Snake Eyes uit de G.I. Joe comics. Bij aanschaf van de skin ontvang je ook de Katana Pickaxe en de Back Bling. Tot wanneer de skin in de rotatie voor aanschaf zit werd niet bekendgemaakt.