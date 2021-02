God of War is een van de beste games voor de PlayStation 4 die ook inbegrepen zit bij de PlayStation Plus Collection. Een ieder die de game destijds gemist heeft, heeft nu geen enkele reden meer om de titel alsnog links te laten liggen. Zeker nu niet, gezien Sony Santa Monica een PS5-update voor de game heeft klaargestoomd.

Deze update zal vandaag online gaan, als die al niet online is, en daarmee worden de twee grafische modi die in de game aanwezig zijn weggehaald. Voorheen (op de PS4 Pro) kon je kiezen uit Performance en Resolution, maar een onderscheid is op de PlayStation 5 niet langer noodzakelijk.

In plaats daarvan zal de game op een nieuwe standaard modus draaien en die biedt het beste van twee werelden, te verstaan: framerate van 60 fps en een 4K Checkerboard resolutie (2160p). Terug naar de oorspronkelijke instellingen? Dat kan via de optie ‘Original Performance Experience’. In die modus speel je op een 4K Checkerboard resolutie en dat op 30 fps.