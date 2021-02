In actie gezien: Mass Effect: Legendary Edition – De kronieken van een langverwachte remaster, die maar niet officieel aangekondigd werd. Zo zou je de soap rond het heruitbrengen van de originele Mass Effect trilogie in één zin kunnen samenvatten. Reeds jarenlang circuleren er allerlei geruchten op het wereldwijde web, die steevast in de richting van deze remaster wezen. Ontwikkelaar BioWare en uitgever EA hielden de lippen echter stijf op elkaar – gek genoeg een gebaar dat het vuur alleen maar meer aanwakkerde. Nu is het eindelijk zover. De Mass Effect games worden in opgepoetste versie opnieuw in de winkelrekken gedropt, met de toepasselijke ondertitel ‘Legendary Edition’. Wij hadden de kans om – vanop afstand en dus coronaproof – alvast een presentatie bij te wonen, waarin het remasterproces uit de doeken gedaan werd. Tijd om verslag uit te brengen.

Het volledige pakket

De kogel is door de kerk en een eerste trailer dringt inmiddels door tot in de verste uithoeken van het internet. De Mass Effect: Legendary Edition verschijnt aan de horizon en belooft een volledig pakket te worden, dat de drie hoofdtitels met alle bijbehorende DLC combineert. Extra verhaalmissies, personages, wapens en outfits… als het ooit als uitbreiding voor de Mass Effect games is verschenen, zal je het ook in de Legendary Edition aantreffen. Personages als Zaeed Massani, de geharde premiejager met het pokdalige gezicht, en Javik, het laatst overgebleven lid van het uitgestorven Prothean ras, zullen dus automatisch in de game(s) aanwezig zijn. Het controversiële einde van de trilogie blijft intact… al heb je dit keer meteen de optie om voor de uitgediepte (en dus betere) versie te kiezen. Alles netjes op één disc, zoals het hoort.

Een droom die uitkomt… en niet alleen voor ons

Gedurende de presentatie passeerden verschillende leden van het BioWare team de revue, elk om duiding te geven bij de beelden die op ons scherm getoverd werden. Project director Mac Walters, producer Crystal McCord en environment/character director Kevin Meek waren het alvast over één ding eens: deze remaster is ook voor hen een droom die uitkomt. “Als artiest is het altijd moeilijk om afstand te nemen van een creatie”, aldus Walters. Dit gold ook voor de Mass Effect games. “Je hebt altijd het gevoel dat je iets anders had kunnen invullen of nóg beter had kunnen afwerken.” De terugkeer naar de Mass Effect trilogie geeft Walters en zijn team de kans om deze puntjes alsnog op de i te zetten. Niet evident, overigens. Walters vergelijkt het al glimlachend met het restaureren van een geliefde auto… die begraven zit in cement.

Trouw aan het origineel…

Voor Walters, McCord en Meek ons een uur lang onderdompelen in het remasterproces, legt het trio uit waarom ze voor een remaster gekozen hebben en niet voor een remake. De originele Mass Effect is ondertussen alweer dertien jaar oud en moet zowel op visueel vlak als op het gebied van gameplay duidelijk het onderspit delven tegen zijn oudere broertjes. Een remake om de game meer te laten samenvallen met Mass Effect 2 en 3 lijkt dus best aantrekkelijk. Toch heeft BioWare beslist om dit niet te doen. Walters benadrukt dat ze in de mate van het mogelijke trouw wilden blijven aan het origineel. Bij een remake gaat er al snel iets verloren, al is het maar omdat bepaalde levels of personages dan toch iets anders worden ingevuld. Daarom houdt BioWare het dus bij remasteren, al heeft de studio allerminst stilgezeten.

…maar technisch beter

Mass Effect: Legendary Edition presenteert de originele trilogie in 4K, met de originele texturen in een hogere resolutie, vollere kleuren en verbeterde draw distance. Personages zien er plots heel wat levensechter uit, terwijl de in-game werelden nóg meer uit je beeldscherm lijken te springen. Alsof je letterlijk door een raam een ander universum in kijkt. Het team van Walters heeft de originele games stap voor stap herspeeld, om er zo achter te komen welke zaken het meest toe waren aan een upgrade. Alles wat er verouderd uitzag of op een andere manier de inleving onderuithaalde, werd onverbiddelijk van een make-over voorzien. Doordat BioWare de originele assets van de games opnieuw gebruikte, blijft de eerste Mass Effect op visueel vlak echter duidelijk het zwakkere broertje. Dat beseffen Walters en co ook.

BioWare heeft wel degelijk overwogen om karaktermodellen en in-game assets uit Mass Effect 2 en 3 over te zetten naar het eerste deel, maar dit plan verdween uiteindelijk toch in de prullenbak. Eén klein detail – een grijs haartje van een ouder geworden personage, bijvoorbeeld – kan immers voor ongewenste plotgaten of onderbroken karakterontwikkeling zorgen. En laat dat nou net iets zijn wat de ontwikkelaar koste wat het kost wilde vermijden. Dit wil echter niet zeggen dat Walters’ team stilgezeten heeft. Met zogenaamde ‘grote penseelstreken’ hebben ze de levels uit het eerste deel een meer cinematische ‘look and feel’ gegeven. Eden Prime ziet er met laaghangende rookeffecten en rondslingerend puin meer dan ooit uit als het decor van een recente veldslag, terwijl het brandende Felos met zijn nasmeulende flatgebouwen nu ook écht op een oorlogszone lijkt. De spektakelwaarde is er dus flink op vooruitgegaan.

Levenskwaliteiten

Om Mass Effect op kwalitatief vlak verder omhoog te schroeven, heeft BioWare nauw contact gehad met fans van de franchise. De studio ging regelmatig in gesprek met kleine groepjes spelers, streamers, modders en zelfs cosplayers, om te vragen wat er zoal gedaan kon worden om deze space opera nóg beter uit de verf te laten komen. De resultaten mogen er zo op het eerste zicht best zijn. Mass Effect: Legendary Edition mikt op een stabiele 60 frames per seconde, zowel op de PlayStation 4 Pro als op de PlayStation 5. Waar het eerste deel oorspronkelijk moeite had om een evenwicht te vinden tussen RPG en shooter, zal een intuïtiever controleschema er in de remaster voor zorgen dat de gameplay meer aanleunt bij dat laatste – en dus ook de latere delen in de franchise. Daar blijft het echter niet bij.

BioWare heeft immers ook een aantal kleine ergernissen uit de originele trilogie aangepakt. De ellenlange lifttijden werden bijvoorbeeld aanzienlijk teruggeschroefd. Met een druk op de knop kan je nu na een korte laadtijd meteen naar het volgende deel van het level springen. Waar je in het origineel zo’n 52 seconden in de lift met je vingers stond te draaien, zal je in de remaster al na 14 seconden terug in de actie gegooid worden. Het mikken zal in de remaster ook een stuk vlotter verlopen. Inzoomen zorgt ervoor dat je mikkruis automatisch naar de dichtstbijzijnde vijand snapt, waar het met behulp van ‘adhesion’ ook zal blijven. De klungelige besturing van de Mako – een soort maanwagen – is op de schop gegaan en een mêleeknop moet gevechten van dichtbij een stuk handelbaarder maken. Dat klinkt dus allemaal best goed.

Emancipatie!

In Mass Effect speelde je commandant Shepard. Wie deze imposante figuur precies was, mocht je echter zelf invullen. Jij koos of je als man of vrouw voor de dag wilde komen, bepaalde zelf je uiterlijk én kon ook door de games heen op regelmatige tijdstippen beslissen wat voor karaktereigenschappen je tentoonspreidde. Het creëren van je eigen personage is in Mass Effect: Legendary Edition uiteraard opnieuw aanwezig, al zijn er dit keer méér opties voorhanden, onder andere op vlak van huidskleur. Bovendien zijn de opties nu ook gelijk getrokken in de drie games, waardoor je in elke titel exact dezelfde mogelijkheden voorgeschoteld krijgt. Ten slotte zal je merken dat vooral de vrouwelijke Shepard er dit keer een stuk beter uitziet. Speelde deze voorheen nog tweede viool tegenover haar mannelijke tegenhanger, dan zijn beide varianten dit keer elkaars evenknie. Precies zoals het hoort.

Een eerste indruk

Tussen alle technische praat door, merkten we vooral een warm gevoel van nostalgie op, dat zich langzaam door onze hersenpan verspreidde. Dat welbekende elektronische deuntje opnieuw door onze speakers horen schallen, de Normandy in al zijn glorie door het heelal zien scheuren, de dreiging voelen van een naderend kwartet reapers… wij kregen er spontaan zin van om onze PS3 vanonder het stof te halen en de originele games opnieuw te installeren. Dat zou echter een behoorlijk domme zet zijn, met de op technisch vlak behoorlijk verbeterde remaster aan de horizon. Op 14 mei zal deze editie verschijnen en wij staan alvast klaar om opnieuw het heelal in te duiken en het universum nog maar eens te redden van de reapers.