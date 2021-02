Enige tijd terug werd de Mass Effect: Legendary Edition aangekondigd, wat een remaster bundel betreft van de eerste drie delen. Die hebben we inmiddels in actie gezien, zoals je in onze uitgebreide preview kunt lezen. In aanvulling daarop kondigt Electronic Arts vandaag aan dat deze uitgave op 14 mei zal verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

De game is natuurlijk ook te spelen op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S en dat via backwards compatibility. Er verschijnt dus geen specifieke ‘next-gen’ versie van deze uitgave. De Mass Effect: Legendary Edition bevat naast de game ook alle (40!) uitbreidingspakketten die voor de drie games zijn verschenen, wat het tot een volledige bundel maakt.

Gezien het een remaster betreft zit de grootste zichtbare winst hem in de visuele kwaliteit van de game en om de verschillen aan te tonen heeft men een tweetal vergelijkingsscreenshots gedeeld, zie die hieronder na de trailer.