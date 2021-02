SEGA heeft aangekondigd dat de Yakuza spin-off Judgment een PlayStation 5 behandeling krijgt. Dit wil zeggen dat de game opnieuw uitkomt, maar dan voor current-gen systemen waarvoor de game ook is aangepast. De release staat gepland voor 23 april later dit jaar.

Visueel zal de game van een upgrade voorzien zijn en ook draait de titel op de nieuwe current-gen systemen op een stabiele 60 frames per seconde. Verder bevat deze uitgave alle extra content die na de release destijds voor de game is verschenen.

Het is nog onduidelijk of de upgrade gratis zal zijn voor bezitters van de game. Check hieronder de trailer en als je meer over Judgment wilt weten, dan kan je hier bij onze review terecht.