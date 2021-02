Destiny 2 stapt op 9 februari het dertiende seizoen binnen, zo laat Bungie vandaag weten. Dit seizoen zal tot 11 mei duren en heeft de titel ‘Season of the Chosen’ gekregen, waarvan de ontwikkelaar nu de eerste beelden laat zien. Vanzelfsprekend mag je in dit seizoen het nodige aan nieuwe content verwachten, waaronder nieuwe gear, Strikes en de activiteit ‘Battleground’.

De Battleground activiteit is voor drie spelers bedoeld, waarbij spelers rituele gevechten aangaan tegen Caiatl’s gekozen krijgers. Keizerin Caiatl, de leider van de Cabal en dochter van Calus, is op zoek naar een bondgenootschap nu de Piramides en Xivu Arath het systeem destabiliseren. Zavala wordt om hulp gevraagd, maar die kan niet genoeg bieden met grote gevolgen.

De onderhandelingen lopen uit op niets en haar macht neemt alsmaar toe, waardoor de Guardians tegen haar leger moeten vechten. Daarnaast keert ook het Guardian Games evenement terug en wat de Strikes betreft mag je het volgende verwachten: Devil’s Lair en Fallen S.A.B.E.R. uit de originele Destiny en de nieuwe Proving Grounds Strike.

Als je de Season Pass bezit, dan krijg je toegang tot de Praefectus Armor Set en de Ticuu’s Divination (exotische boog). Verder zijn er 25 nieuwe exotische, legendarische en rituele wapens te verzamelen gedurende het seizoen.