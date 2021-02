Het is weer een nieuwe maand en dat betekent dat er nieuwe games worden toegevoegd aan PlayStation Now. De bibliotheek van de service is met zes titels verder uitgebreid.

De nieuwe games die nu te spelen zijn via PS Now geven je een aardige variatie aan genres, van een sportgame tot een first-person shooter. Zo zit er voor een ieder wat wils tussen. De games die zijn toegevoegd zijn als volgt:

Call of Duty: Black Ops III

WWE 2K Battlegrounds

Detroit Become Human

Darksiders Genesis

Hotline Miami 2: Wrong Number

Little Nightmares

Voor Call of Duty geldt dat deze game op 30 april 2021 weer verdwijnt uit PlayStation Now. WWE Battlegrounds zal op den duur ook verdwijnen, maar die is langer beschikbaar. Deze game zal tot en met 2 augustus 2021 te spelen zijn via de service.