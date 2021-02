Sommige gamers kiezen er tegenwoordig voor om hun controller te koppelen aan hun smartphone of tablet voor bijvoorbeeld mobiele games of emulators. De komst van de nieuwe consoles betekent natuurlijk ook dat een paar fonkelnieuwe controllers om de hoek zijn komen kijken.

iPhone en iPad eigenaren kwamen echter bedrogen uit, want deze controllers waren niet compatibel met deze hardware. Tot nu, want Apple heeft aangekondigd dat met de komst van iOS update 14.5 het mogelijk is om zowel je DualSense als je Xbox Series X|S controller te koppelen aan je iPhone of iPad.

Apple onthulde dit afgelopen november al en sindsdien bleef het stil, maar de 14.5 update wordt op dit moment uitgerold onder bèta testers. Het is nog niet duidelijk wanneer de update voor iedereen beschikbaar komt, maar gezien de update nu in bèta-fase is, zal dat waarschijnlijk niet lang meer duren.