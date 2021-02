Voor de komende vier weken is Control: Ultimate Edition één van de PlayStation Plus-games van februari en zodoende kan deze maand eigenlijk al niet meer stuk. De game maakt ook meteen zijn entree op de PlayStation 5 en krijgt daarbij de nodige verbeteringen, zoals kortere laadtijden.

Dit betekent dat het dubbel feest is, en men viert dat natuurlijk met een launch trailer, die je hieronder kunt bekijken. Bij de launch van Control waren we al zeer te spreken over de game, zoals je kunt lezen in onze review.

Je kunt Control: Ultimate Edition vanaf vandaag downloaden als je een abonnement hebt op PlayStation Plus.