We hebben er wat langer op moeten wachten dan dat de bedoeling was, maar Destruction AllStars ligt nu in de (digitale) winkel. Om de lancering te vieren is er een trailer uitgebracht, die je onder dit bericht kunt checken.

Zoals de titel al doet vermoeden zal er veel worden vernield in de game en de trailer laat zien dat het er chaotisch aan toe kan gaan. Het unieke van deze titel is dat je niet alleen in een wagen rijdt, maar dat je soms ook met de benenwagen je een weg moet zien te vinden tussen al het geweld.

Meer over Destruction AllStars kan je hier vinden en tevens beloofde de ontwikkelaar zeker een jaar aan ondersteuning, waarover hier meer.