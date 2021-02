Special: Hoe EPOS de audiomarkt binnen gaming wil veroveren – EPOS hield onlangs een online evenement, waar we van PSX-Sense natuurlijk bij aanwezig waren. EPOS wil een flinke doorstart maken en dit werd duidelijk gemaakt tijdens de presentatie. Zo kon ik zien wat de filosofie van het Deense bedrijf is, wat de toekomstplannen zijn voor 2021 en vooral hoe serieus ze het geluid binnen gaming nemen. Een aantal van deze punten is interessant om met jullie te delen. Daarbij is EPOS ook geen kleine speler meer in de industrie, sterker nog: het is zelfs afkomstig van een titaan.

Een beetje geschiedenis

Sennheiser is vrij bekend onder de gelederen. Een populair merk dat garant staat voor kwaliteit als het ook maar iets met geluid te maken heeft. Enkele jaren geleden heeft het bedrijf de keuze gemaakt om ook geluidsproducten te maken voor gamers. Na verloop van tijd zijn er ontwikkelingen geweest, waardoor het kleine aandeel dat zij op de gaming markt hadden is uitgegroeid tot een meer significante rol. Ze zijn nu een prominente speler die volop concurreert met andere grote merken. Zodoende is er EPOS | Sennheiser, een dochterbedrijf dat zich volledig focust op de gaming headsets, terwijl Sennheiser voor een geheel ander publiek producten maakt. Nu, 2021, maakt het bedrijf een doorstap en heet het enkel EPOS.

Als we naar de geschiedenis kijken, heeft EPOS/Sennheiser een groot bereik gehad met de Game One headset. In de loop der jaren zijn er steeds meer en meer headsets bijgekomen, waaronder de indrukwekkende GSP 370 die een accu heeft die tot wel 100 uur mee kan. Ook de GSP 670 weet op zijn beurt goed geluid te bieden en tegelijk draadloos te functioneren. Het zijn verschillende technologische stappen die gemaakt zijn en dat wordt uiteraard meegenomen naar toekomstige producten.

Wat mag je verwachten?

Nadat Jeppe Dalberg-Larsen, president van EPOS, ons had verwelkomd met een openingspraatje, begonnen er aantal zaken meteen duidelijk te worden. EPOS wil de huidige kwaliteit doortrekken terwijl ook kritisch gekeken wordt waar het nog beter kan. Het plan is dan ook om EPOS producten te lanceren die garant staan voor kwaliteit, waar dan wel een prijskaartje tegenover zal staan. Niet meer dan rechtvaardig, gezien je niet altijd voor een dubbeltje op de eerste rij kan zitten. Om hier een klein beetje op de zaken vooruit te lopen: we hebben het een en ander gezien wat de toekomst zal brengen en deze toekomst ziet er zeer slick en mooi uit.

Wat bij EPOS hoog in het vaandel staat volgens Jesper Kock, vice-president van research & development, is dat geluid erg natuurlijk moet gaan klinken via EPOS producten. Geluid speelt, simpel gezegd, een cruciale rol in games, zeker als het gaat om competitieve games, waarin ook communicatie belangrijk is. Ook wil je horen waar de vijand zich bevindt en dus moet dit uiteraard goed gepresenteerd worden. Hoewel dit erg voor de hand liggend is, heb je natuurlijk veel verschillen tussen verschillende merken headsets die de nadruk meer of minder leggen op de geluidsperformance. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijkheid, helderheid van de middentonen, geen overstemmende bass, etc. Zodoende heeft elk merk dan ook een andere geluidssignatuur.

Vooruitzicht binnen audio voor gaming

Er was op het event ook een viertal gasten aanwezig die hun ei kwijt konden over de ontwikkelingsprocessen op het gebied van audio in games. Als kleine samenvatting hierover kan ik zeggen dat geluid nog altijd minder aandacht krijgt dan bijvoorbeeld graphics of performance. Ik kan dit ook wel beamen, want er zijn maar een handjevol games die echt uitpakken op het gebied van geluid. Hoewel Xbox veel ondersteuning krijgt van Dolby, maakt ook Sony stappen. Sterker nog, van Sony werd er ook in het panel gezegd dat ze altijd wel vooruitstrevend zijn met het gebruik van geluid.

En dit klopt ook, want een leuk voorbeeld dat ik kan geven is dat de Sony PlayStation 2 de eerste console was met DTS ondersteuning. En Uncharted 2 en Killzone 2 waren de eerste games die 7.1 surround sound ondersteunde op de PS3. Maar de toekomst zal nog veel meer kunnen bieden, want Sony heeft natuurlijk ook nog PlayStation VR als platform. Een van de panelleden, Adele Cutting, is audio director en designer, en zit ongeveer 25 jaar in de gaming industrie. Zij zegt dat audio design in vr-games een droom is voor elke audio designer. Je moet namelijk met meer rekening houden dan bij een normale game het geval is, wat een interessant proces is. Dit illustreert onder meer dat audio implementatie in gaming ook flink is veranderd.

Bjørn Jacobsen, sound designer bij Cujo Sound, bevestigde dit eigenlijk des te meer dat bepaalde tools het makkelijker maken voor audio designers om dingen voor elkaar te krijgen in games dan vroeger. Het is echter wel zo dat de samenwerking tussen bepaalde afdelingen efficiënter kan verlopen binnen de game industrie. Om niet geheel af te dwalen komt het erop neer dat audio development binnen de game industrie nog genoeg potentie heeft om beter te worden en dat we dus meer en meer kunnen/mogen verwachten op dit vlak.

Mooi vooruitzicht

Maja Sand-Grimnitz, hoofd van global marketing, wist met een afsluitend verhaal te benadrukken dat hoewel games het veel moeten hebben van graphics en gameplay, dat dat maar 50% van het geheel is. Audio moet de andere 50% invullen bij de beleving. De verhoudingen zijn discutabel, maar ik ben het er wel mee eens dat audio ontzettend veel bijdraagt aan de ervaring van een game. Het was fijn om te zien dat EPOS flinke stappen wil zetten en hun productlijn als zijnde premium op de markt wil zetten. Met een voorproefje op de toekomstige producten, die we helaas (nog) niet kunnen tonen, kan ik niets anders zeggen dan erg enthousiast te zijn voor 2021. Houdt EPOS in de gaten, misschien komen ze wel met producten die jou zullen bevallen!