Het jaar 2020 was om meerdere redenen er eentje voor in de geschiedenisboeken. De wereld lag onder vuur vanwege de aanhoudende coronapandemie, maar gelukkig waren er ook een aantal prachtige games om ons door deze moeilijke tijden te slepen.

Van Dreams tot The Last of Us: Part II en Ghost of Tsushima, dit zijn maar enkele voorbeelden van de games die ons in 2020 wisten te verblijden, samen met natuurlijk de komst van de langverwachte PlayStation 5. Sony sluit dat jaar nu definitief af met de komst van de PlayStation Wrap-Up 2020, zo meldt men op het PlayStation Blog.

Net zoals in 2019 kun je middels een speciale link een aantal van je statistieken van het afgelopen jaar bekijken. Denk aan: de hoeveelheid Trophies die je hebt vrijgespeeld, het aantal uren die je in verscheidene games hebt gestoken en jouw topgames van het jaar 2020.

Ook ontvangen spelers een speciaal dynamisch thema, mocht je ingeschreven staan voor de mails van PlayStation. Check dus zeker even je inbox om dat mooie thema te verkrijgen!

Aan welke game heb jij het afgelopen jaar de meeste uren gespendeerd? Laat het ons weten in de comments!