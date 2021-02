Electronic Arts maakt al een aantal jaar gebruik van de UEFA-rechten voor hun FIFA-serie en dat zal voorlopig ook zo blijven. De uitgever heeft namelijk laten weten deze partnerschap te hebben verlengd.

Het is niet exact bekend voor hoeveel jaar het contract is verlengd. Het enige wat Electronic Arts hierover wilde vertellen is dat het om een meerjarig contract gaat. Voorlopig zal FIFA dus de enige voetbalgame zijn waarin je de Champions League kunt (na)spelen.

Dit was niet het enige nieuws wat de uitgever kon delen. Er is namelijk ook een heuse mijlpaal bereikt qua verkopen van de serie. Er zijn in totaal maar liefst 350 miljoen exemplaren van de bekende reeks verkocht. EA wil dit succes vergroten door FIFA ook naar Stadia te brengen en flink in te zetten op de free-to-play titel FIFA Online 4 voor pc.