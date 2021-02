Het lijkt erop dat PlayStation VR er dit jaar een spannende game bij krijgt, want de avontuurlijke parkour-game Stride is aangekondigd voor het platform. Stride is een actievolle vr-game waarin je op de meest stijlvolle manieren van gebouw naar gebouw moet springen en onderweg allerlei vijanden moet afknallen. Een beetje Mirror’s Edge eigenlijk, maar dan in virtual reality.

Stride verscheen al eerder voor verschillende vr-platformen op de pc, maar komt in de loop van 2021 ook naar PlayStation VR. Wanneer precies is echter nog niet duidelijk. Bekijk hieronder de aankondigingstrailer en een beknopte beschrijving.

STRIDE is a story parkour action game in virtual reality. Battle enemies in the canopy of a quarantined metropolis. Experience the feeling of vertigo as you stream between rooftops and flow across balconies in your effort to save the city.

Game Modes