Sinds de release van de PlayStation 5 heeft Sony slechts een paar firmware updates voor de console uitgebracht. Die waren primair bedoeld voor een betere stabiliteit van het platform en sindsdien is het wachten op een meer significante update. Als we de community manager van Samsung mogen geloven, mogen we zo’n update in maart verwachten.

Sommige gebruikers van de console in combinatie met een Samsung televisie hebben gemeld dat de output in een 4K resolutie met HDR en 120Hz features aan voor een ongebruikelijk beeld zorgt. Hoewel dit op lang niet alle televisies van toepassing is, heeft Samsung aangegeven dat het niet aan de televisies ligt, maar aan de console.

Gezien de community manager daar weer vragen over kreeg, gaf de persoon aan dat Sony in maart een firmware update voor de PlayStation 5 zal uitbrengen die deze issues moet oplossen. Op dit moment is de oplossing HDR uitzetten of de framerate instellen op maximaal 60 fps in games.

Buiten dat heeft Sony natuurlijk rond de launch aangekondigd dat er op termijn ondersteuning zal volgen voor externe SSD’s, mogelijk wordt dat met de update van maart ook toegevoegd. Neem alles desondanks met een korrel zout, gezien Sony officieel geen uitspraken gedaan heeft over de releasewindow van komende firmware updates.