Met de onthulling van Resident Evil 8: Village hebben we kennis kunnen maken met Lady Dumitrescu. Deze dame is voor veel cosplayers een inspiratiebron, want het web wordt overspoeld door dames die zich naargelang het uiterlijk van het personage verkleden. De ontvangst van Lady Dumitrescu is louter positief en daar is Capcom zeer blij mee.

Dit laat de uitgever via een algemeen bericht weten en ze geven gelijk ook wat meer details. Een zeer belangrijke vraag die overal rondgaat is hoe groot die vrouw nu eigenlijk is, want op de afbeeldingen lijkt ze langer dan 2 meter te zijn, en dat klopt.

Volgens de gedeelde informatie van Capcom is Lady Dumitrescu maar liefst 2.9 meter lang. Dat is dan wel inclusief haar hoed en hoge hakken, dus in werkelijkheid is ze iets korter. Dat neemt niet weg dat ze alsnog een indrukwekkende verschijning is die je in mei ongetwijfeld de stuipen op het lijf zal jagen.