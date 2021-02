Eerder vandaag het bericht dat er in maart waarschijnlijk een significante firmware update voor de PlayStation 5 volgt, nu het nieuws dat Sony vandaag al een nieuwe versie heeft uitgebracht. Het gaat om firmware 20.02-02.20.00 die nu voor de PlayStation 5 beschikbaar is om te downloaden.

Deze update doet de systeem performance verbeteren en ook zorgt de update ervoor dat de juiste versie van een game nu geïnstalleerd wordt vanaf disc. Dat zijn de enige twee officiële patch notes, maar er wordt ook melding gemaakt dat de PS5 niet langer eens per uur de disc in het systeem laat draaien.

De update is met 860MB van gebruikelijke omvang en zodra je de console aanzet zal deze beginnen te downloaden.

Guys, my #PlayStation5 just made a firmware update and I noticed the sound from the disk drive almost disappeared when I put the disk on. It's much smoother now.@_wotta@Tidux@Nibellion@geronimo_73

