In 2020 is de PlayStation 5 in totaal 4.5 miljoen keer verscheept. Dat laat Sony in de publicatie van hun meest recente kwartaalcijfers weten. De PlayStation 4 is inmiddels een indrukwekkende 115 miljoen keer verscheept. Dat maakt het de op één na best verkochte console (handhelds niet meegerekend) ooit. Op nummer 1 staat de PlayStation 2 met ruim 155 miljoen exemplaren.

Verder maakt het bedrijf bekend dat het op schema ligt om op 31 maart (wanneer het nieuwe fiscale kwartaal ten einde komt) in totaal 7.6 miljoen PlayStation 5 consoles te verschepen. Aangezien de vraag wereldwijd erg hoog is, blijft de voorraad voorlopig schaars. Om dat tegemoet te komen hebben we vorig jaar de automatische PlayStation 5 voorraad checker geïntroduceerd, waarmee we jullie hopelijk op weg kunnen helpen.

Tot slot zijn er 8.6 miljoen meer PlayStation Plus abonnees, wat het totaal op 47.4 miljoen brengt. Een stijging van 8.6 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 zijn er gezamenlijk 103.7 miljoen games verkocht. Dat is 20.4 miljoen meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarvan zijn er 18.4 miljoen first-party titels, een stijging van 2.1 miljoen ten opzichte van, je raadt het al, dezelfde periode vorige jaar. Van alle games werd er 53% digitaal verkocht.