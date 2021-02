Electronic Arts maakt bekend dat de nieuwe Battlefield in de lente van 2021 wordt onthuld. Topman Andrew Wilson laat dat in een gesprek over de kwartaalcijfers van het bedrijf weten. De ontwikkeling van de game ligt op schema en het plan is om de nieuwe Battlefield tijdens de feestdagen eind dit jaar uit te brengen. Verder wordt er benadrukt dat dit een ‘next-gen’ Battlefield is, specifiek ontwikkeld voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en de pc. Het is niet duidelijk gemaakt of de PlayStation 4 en Xbox One volledig worden overgeslagen.

Naast een hoop marketing praat is er inhoudelijk verder niets onthuld. Op de vraag of Battlefield ook een free-to-play versie krijgt, zoals Call of Duty dat met Warzone doet, kwam geen eenduidig antwoord. We hebben het maar te doen met ‘De nieuwe Battlefield brengt de vernietiging, vrijheid en de gevechten waar de serie bekend om staat naar ongekende hoogte’. Overigens gaat er een gerucht dat Battlefield 6 een moderne setting heeft.