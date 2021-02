Embracer Group is een naam die in de industrie misschien niet al te bekend is, maar het staat boven verschillende bekende ontwikkelaars en uitgevers. Zo is deze groep eigenaar van THQ Nordic, Koch Media, Deep Silver en tientallen kleinere ontwikkelaars. In het afgelopen jaar hebben ze veelvuldig partijen opgekocht en er lijkt maar geen einde aan te komen.

De laatste ontwikkeling is namelijk een fusie met welbekend ontwikkelaar/uitgever Gearbox Entertainment. Hieronder vallen Gearbox Software en Gearbox Publishing, die we onder andere kennen van Borderlands en Godfall. Met de fusie van deze partijen is een bedrag van 1.3 miljard dollar gemoeid.

Gearbox blijft overigens gewoon Gearbox, met Randy Pitchford aan het hoofd van de studio. Hij gaf in een verklaring aan dat het bundelen van de krachten het beste is voor het bedrijf en dat de visie van Embracer Group het beste is wat hij in 30 jaar in deze industrie gezien heeft.