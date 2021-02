Halverwege mei aanstaande mogen we het universum (opnieuw) gaan verkennen in Mass Effect: Legendary Edition, een bundel van de eerste drie Mass Effect games en de bijbehorende uitbreidingen. Mass Effect 3 introduceerde destijds ook een multiplayer modus, en ook werd er bij ons in de comments gevraagd of deze zou terugkeren in Mass Effect: Legendary Edition.

Nu is het hoge woord eruit: de Horde-achtige modus van Mass Effect 3 zal geen onderdeel zijn van de Legendary Edition. Dit vertelt character designer Kevin Meek aan Game Informer. Volgens Meek heeft het team lang met dit onderwerp zitten worstelen, maar heeft men uiteindelijk besloten om de multiplayer links te laten liggen.

Meek geeft hiervoor als reden dat er veel vraagstukken naar voren kwamen tijdens de overweging, zoals het opnieuw opbouwen van de online systemen en wat ze moesten doen met eventuele post-launch support. Ook kwam het onderwerp van cross-play met spelers op de PlayStation 3 en 4 ter sprake. Waarschijnlijk was dit onderaan de streep toch te veel werk en heeft dit ze doen besluiten om alleen de singleplayer content in Mass Effect: Legendary Edition te verwerken.

Mass Effect: Legendary Edition verschijnt op 14 mei voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Via backwards compatibility is de game ook te spelen op de PlayStation 5.

“I feel strongly that we’ve chosen the things that are what the majority of our fans were most passionate about. On the topic of multiplayer, it was just really hard. Getting all of the online systems working and functionality would have been another large chunk to do but at the same time, there are a lot of other logistics involved. The economy is built completely differently.

Then questions came up like, ‘Do we support it post-launch? What about people who are still playing multiplayer today? Do we try to find a way to somehow do crossplay between the PS3 and PS4?’”