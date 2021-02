Begin februari 2020 liet Quantic Dream weten dat ze vanaf dat moment volledig onafhankelijk zouden opereren en hun eigen games zouden gaan uitgeven. Zodoende kwam er een einde aan de jarenlange samenwerking tussen Sony en de Franse studio, die onder andere verantwoordelijk is voor Heavy Rain en Detroit: Become Human.

De studio is in ieder geval heel ambitieus en dat steken ze ook niet onder stoelen of banken. Men heeft namelijk bekendgemaakt dat Quantic Dream een nieuwe studio heeft geopend in Montréal, Canada. De studio zal onder de leiding vallen van Stéphane D’Astous, die eerder al werkzaam was bij Eidos Montréal en Ubisoft.

Deze nieuwe vestiging en de bestaande studio in Parijs zullen hand-in-hand gaan samenwerken aan dezelfde projecten, waar de studio in Montréal zich zal richten op met name de gameplay. Ook Yohan Cazaux zal zich bij Quantic Dream Montréal voegen. De Canadees heeft eerder aan de gameplay gesleuteld van Assassin’s Creed IV: Black Flag, Origins en Valhalla.

Het is op dit moment onduidelijk waar Quantic Dream mee bezig is, maar vorig jaar mei liet de studio nog weten dat ze binnenkort gaan vertellen waar ze aan werken.