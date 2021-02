Begin deze week konden we al vertellen dat God of War een speciale update heeft gekregen voor de PlayStation 5. Deze patch zorgt ervoor dat de game speelbaar is tot maximaal 60 frames per seconde met een checkerboard resolutie van 2160p.

Op de PlayStation 4 Pro kon je al kiezen tussen de Resolution en Framerate-modi, die respectievelijk de game instelden op een resolutie van 1080p en een framerate tot 60 frames per seconde – al bleek de game meer tussen de 40-50 fps te zitten – of een resolutie van 2160p tot maximaal 30 frames per seconde.

Met de komst van de PlayStation 5 update krijg je dus God of War op zijn allerbest, zoals je kunt zien in de onderstaande video. De beelden vergelijken de grafische kwaliteit tussen de verschillende consoles en visuele opties waar je uit kunt kiezen.