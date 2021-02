Marvel’s Spider-Man was een erg populaire game voor de PlayStation 4. Het ziet er naar uit dat Spider-Man: Miles Morales net zo populair is, want de game is in 2020 al 4,1 miljoen keer over de toonbank gegaan. Dat is een aardig aantal voor een game die toen nog geen twee maanden in de winkel lag.

Miles Morales verschilt van zijn voorganger doordat deze game zowel voor de PlayStation 4 als de PlayStation 5 uitkwam. Tevens wist het spel niet zo hoog te scoren bij de pers, maar de cijfers laten zien dat gamers zich daar vooralsnog weinig van hebben aangetrokken.