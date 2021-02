Activision heeft in de afgelopen periode al veel informatie naar buiten gebracht over de toekomstige content voor Call of Duty: Black Ops Cold War. Zo kunnen zombie liefhebbers vandaag aan de slag met een nieuwe map genaamd ‘Firebase Z‘. Deze map brengt nieuwe vijanden, gevaren en easter eggs met zich mee.

Naast Firebase Z mogen zombie spelers een bekende Perk verwelkomen en dat is de ‘Tombstone Soda Perk’. Deze Perk werkt echter wel wat anders dan de voorgaande versie. Wanneer je sterft, keer je in geestvorm terug en heb je de kans om binnen een beperkte tijd naar je lichaam terug te keren. Lukt dit niet, dan leg je definitief het loodje.

Dead Ops Arcade 3 wordt voorzien van een nieuwe modus genaamd ‘Advanced Solo Start’. In deze modus begin je op de hoogst behaalde ronde en je wordt dus direct het diepe in gegooid. De game krijgt echter nog meer content vandaag dan alleen nieuwe Zombies toevoegingen.

Zo kunnen multiplayer spelers aan de slag met een klassieke map uit Black Ops 2, genaamd Express. Dit treinstation is beschikbaar voor alle 6vs6 modi. Om de komst van Express te vieren zal ook de playlist Express 24/7 beschikbaar zijn met modi als Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed en Hardpoint.

Tot slot zal dubbel XP voor Cold War en Warzone vanaf vandaag ingaan. Je kunt hier gebruik van maken tot en met 8 februari. Voor alle aanvullende informatie over deze update kan je hier terecht.