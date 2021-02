Bijna iedere week verschijnt er een nieuwe deal van de week in de PlayStation Store en dit was afgelopen week Warframe. Deze titel maakt nu plaats voor Ghost of Tsushima die deze week de nieuwe deal van de week is. Wie nog zat te twijfelen over Jin en zijn avontuur op het eiland Tsushima; dit is wellicht je kans.

Beide beschikbare edities zijn voorzien van korting. De standaard editie is nu 25% goedkoper. De Digital Deluxe editie kent zelfs 29% korting en deze versie biedt uiteraard wat meer content. Hieronder beide deals naast elkaar. De links sturen je direct naar de PlayStation Store mocht je gebruik willen maken van deze aanbieding.

Benieuwd wat wij vonden van Ghost of Tsushima? Lees dan zeker ons oordeel even in onze review terug.