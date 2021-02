Microtransacties, je vindt het best prima of je hebt er een bloedhekel aan. Toch kan niemand ontkennen dat het aanbieden van betaalde extra’s een lucratief businessmodel is. Sony heeft in een recent financieel rapport uit de doeken gedaan hoeveel winst het bedrijf in 2020 precies uit alle DLC-uitbreidingen en microtransacties heeft gehaald. Het resultaat is behoorlijk indrukwekkend.

2,45 miljard dollar. Dat is het bedrag dat Sony dankzij DLC en microtransacties opgestreken heeft. Tegenover 2019 is dit bedrag er overigens met 47,1 procent op vooruit gegaan. Het neemt in totaal zelfs 29 procent in van hun totale winstmarge. Vrij vertaald verdient Sony dus meer aan microtransacties dan aan fysieke en digitale software sales gecombineerd.

Dat kan best tellen, zeker als je weet dat Sony slechts 30 procent krijgt van elke gemaakte transactie. Of je nu voor- of tegenstander van dit soort uitbreidingen bent, je begrijpt wel waarom Sony geenszins van plan is om microtransacties uit de virtuele rekken van de PlayStation Store te bannen. Deze kleine jongens zijn er om te blijven.