Als een ontwikkelaar bij één van zijn features in het menu ‘coming soon’ zet, verwacht niemand dat diezelfde features al een dag later effectief beschikbaar zijn. ‘Soon’ is immers een vaag begrip, dat alle hoop op een snelle release omvat, doch in praktijk zelden naar de onmiddellijke toekomst lijkt te verwijzen. Destruction AllStars is een zeldzame uitzondering op deze ongeschreven regel.

Dit uiterst destructieve racespel verscheen eergisteren in de virtuele rekken van de PlayStation Store, gratis voor mensen met PS Plus. Dagelijkse en wekelijkse uitdagingen – een vaste waarde in dit soort games – zaten aanvankelijk verborgen achter een ‘coming soon’ mededeling. Doch, deze zijn ondertussen reeds beschikbaar. Spelers die van een uitdaging houden, weten dus wat hen te doen staat.

Daily and Weekly Challenges are now LIVE in Destruction AllStars for all players! 🎉

You can complete these challenges for XP to help boost your AllStar Level and earn AllStar Coins as you level up!

Players will need to reboot the game to see the challenges. pic.twitter.com/08p4f6Lxjx

— Lucid Games (@LucidGamesLtd) February 3, 2021