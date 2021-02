Opgepast: de onderstaande tekst bevat spoilers voor wie de Resident Evil 8: Village “Maiden” demo niet gespeeld heeft!

Special: Wie is Lady Dimitrescu uit Resident Evil 8: Village? – Terwijl ik mijn Twitter bekijk zie ik daar ineens een bericht van Capcom over de lengte van Lady Dimitrescu. Apart denk ik, want wie interesseert dat nou? Niet dat ik haar debuut in de Resident Evil 8: Village ‘Maiden’ demo ben vergeten, maar ik heb mij nooit afgevraagd hoe lang ze is. Blijkbaar is haar populariteit mij geheel ontgaan, want deze dame is een grote inspiratiebron voor cosplayers en veel mannen bewonderen haar om iets anders. Het bericht van Capcom op Twitter is dan ook pure fanservice en typisch Japans. Inmiddels ben ik geïntrigeerd geraakt. Niet door haar uiterlijk, maar wie is Lady Dimitrescu nu eigenlijk en wat is haar rol in de game?

Lang leve het internet!

Vanaf de eerste Resident Evil 8: Village onthulling is het overduidelijk waar Capcom zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. Vampieren, weerwolven en een dorp dat niet in een Dracula-film misstaat. Zelfs de naam Dimitrescu klinkt Oost-Europees, dus besluit ik daar te beginnen. Wikipedia geeft 3 resultaten (Lady Dimitrescu niet meegerekend) op die specifieke naam. Alle drie zijn ze van Roemeense afkomst. Tijd om dieper te graven en de betekenis van de achternaam op te zoeken. Volgens Surname Database is de oorsprong Grieks en is het afgeleid van het woord “Demetrios” wat “een volger van Demeter” betekent, de eerste godin van de vruchtbaarheid. Nu is mijn kennis van de Griekse oudheid nogal oppervlakkig, maar als horror fan doet de het woord “Demeter” direct een belletje rinkelen.

Na al die jaren, is Bram Stoker nog steeds niet vergeten

In Bram Stoker zijn gothic horror verhaal uit 1897 reist de aristocratische vampier Graaf Dracula van Transsylvanië naar Engeland. In het boek lees je het verslag van de kapitein van een schoener, een Russisch zeilschip, met de naam Demeter. Het was zijn opdracht om 24 houten kratten van Transsylvanië naar London te verschepen, maar eenmaal daar aangekomen is er van de bemanning geen enkel spoor meer te bekennen. Vrijwel iedereen kent het verhaal, dus je kunt zelf wel invullen dat Dracula nogal dorst had tijdens zijn lange reis. Overigens, mocht je tijdens aardrijkskunde niet hebben opgelet, Transsylvanië ligt in Roemenië en zo komen we wederom weer bij de naam van Lady Dimitrescu uit.

De cirkel is echter nog niet rond, want er is een ander overduidelijk aspect dat naar Dracula wijst. In de Resident Evil 8: Village ‘Maiden’ demo kom je niet alleen Lady Dimitrescu tegen, maar ook één van haar drie “dochters”. Heel toevallig heeft Graaf Dracula in Bram Stoker’s boek drie “bruiden” die bij hem wonen. Zowel de “dochters” als de “bruiden” verleiden onschuldige slachtoffers en consumeren hun bloed om zelf jong te blijven. De demo mag dan een visual showcase zijn geweest die op zichzelf staat, maar Capcom laat nooit een kans liggen om naar meer te hinten. In de demo overkomt jou precies wat hierboven is omschreven en ook de titel “Maiden” is alles behalve subtiel te noemen.

Vragen, vragen en nog eens vragen

Dat is allemaal leuk en aardig, maar hoe zit het dan met die lengte? Bijna 3 meter lang is nogal wat en hoewel ik de exacte lengte niet weet, lijkt mij dat zelfs groter dan Mr. X. Het is overduidelijk dat ze gemuteerd is en het Progenitor virus in de Resident Evil-serie, waaronder ook het T-Virus en de G-Virus vallen, staan erom bekend dat slachtoffers nogal groot kunnen worden. Één van de meer aangename bijwerkingen van geïnfecteerd raken, tenzij je Wolverine klauwen belangrijker vindt. Hoe dan ook, het lijkt er op dat Lady Dimitrescu je voornaamste tegenstander wordt in Resident Evil 8: Village. Haar exacte rol blijft vooralsnog onduidelijk, maar we hebben nu wel een beeld van wie zij is of beter gezegd, op wat ze gebaseerd is.

We zijn wellicht wat wijzer, maar we hebben nog altijd meer vragen dan antwoorden. Wie is Mother Miranda? Tijdens het telefoongesprek in de “Maiden” demo is het duidelijk dat zij boven Lady Dimitrescu staat. Is zij de heks die je in de “Story” trailer ziet? Tijdens de “Maiden” demo zijn er ook duidelijke hints dat er een weerwolf in de kelder is opgesloten. Is dat het personage Heisenberg? Je weet wel, die man die in de trailers erg op Abraham Van Helsing lijkt. Tot slot wordt het kindje van Ethan en Mia ontvoerd. Waarom precies? In Bram Stoker’s boek zijn Graaf Dracula’s “bruiden” vooral gek op babybloed. We zullen nog even geduld moeten hebben voordat we eindelijk de antwoorden hebben. Resident Evil 8: Village komt op 7 mei uit.