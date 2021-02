Gisteren konden we melden dat er een nieuwe sale van start was gegaan in de PlayStation Store en ook dat Ghost of Tsushima momenteel de deal van de week is. Dit bovenop de retro en remaster sale die al een week bezig is. Dat maakt dat er momenteel heel veel games in de aanbieding zijn, maar dat is voor Sony nog niet genoeg.

Ook de ‘Games voor nog geen €15,-‘ sale is weer terug en die benaming zegt eigenlijk genoeg. Alle deals in deze sale kosten hooguit €14,99, maar zijn veelal nog lager geprijsd. Voor het complete overzicht kan je hier in de PlayStation Store terecht. Hieronder een greep uit de aanbiedingen.

Star Wars Battlefront II – Van €24,99 voor €9,99

WWE 2K20 – Van €69,99 voor €13,99

7 Days to Die – Van €34,99 voor €6,99

Assassin’s Creed: Unity – Van €29,99 voor €9,89

Batman: Arkham Knight – Van €19,99 voor €12,99

LEGO Jurassic World – Van €39,99 voor €11,99

Fallout 4 – Van €19,99 voor €5,99

MX vs ATV All Out – Van €49,99 voor €14,99

Hellblade: Senua’s Sacrifice – Van €29,99 voor €9,89

Assassin’s Creed: Syndicate – Van €29,99 voor €9,89

Just Cause 4: Reloaded – Van €39,99 voor €9,99

Just Cause 4 – Expansion Pass – Van €29,99 voor €7,49

Marooners – Van €9,99 voor €0,99

Sairento VR – Van €39,99 voor €14,79

Tumble VR – Van €9,99 voor €4,99

Blind Men – Van €4,99 voor €2,74

WRC 5 eSports Edition – Van €19,99 voor €2,99

FIGHTING EX LAYER (Standard Version) – Van €34,99 voor €6,99

Power Rangers: Battle for the Grid – Season Two Pass – Van €14,99 voor €8,99

Jump King – Van €12,99 voor €6,49

V-Rally 4 – Van €59,99 voor €11,99

Twin Robots: Ultimate Edition – Van €7,99 voor €5,99

PAC-MAN 256 – Van €4,99 voor €2,49

Super Weekend Mode – Van €4,99 voor €1,99

Reed Remastered – Van €4,99 voor €2,49

Ord. – Van €4,99 voor €3,49

Access Denied – Van €4,99 voor €1,99

The Surge 2 – Public Enemy Weapon Pack – Van €2,99 voor €2,09

Reed 2 – Van €4,99 voor €2,74

de Blob 2 – Van €29,99 voor €5,39

Ultra Hat Dimension – Van €4,99 voor €2,99

Null Drifter – Van €4,99 voor €2,49

I and Me – Van €9,99 voor €3,99

Red Death – Van €4,99 voor €2,49

Skelattack – Van €19,99 voor €4,99

Squareboy vs Bullies: Arena Edition – Van €4,99 voor €1,99

